Il Messaggero (S. Carina) – Di ritorno da Genova, è rimasto a Trigoria, rivedendosi per intero la partita: “Invece di dormire ho dovuto analizzare ogni dettaglio. Io sono così, non mi piace dopo queste gare entrare nello spogliatoio e dire cose sull’onda delle emozioni. Meglio analizzare il giorno dopo”. Così, quando Pellegrini per primo ha varcato i cancelli del Fulvio Bernardini, lo ha trovato che già girovagava per i corridoi del centro sportivo con fogli di appunti e annotazioni che ha poi espresso alla squadra. Un lungo confronto in sala video, a rimarcare gli errori che hanno contraddistinto la debacle con il Genoa.

La presenza dei Friedkin a Trigoria, assenti a Genova, confermano il momento delicato che sta vivendo la squadra. Per quanto riguarda invece la consueta conferenza stampa della vigilia, normalmente Mou quando ha parlato 48 ore prima evita di indire la conferenza stampa. Ma il momento è delicato. E per oggi ha fatto un’eccezione. Per ripartire, non serve nascondersi. Appuntamento alle ore 14.30.