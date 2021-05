I tifosi aspettano con ansia la nuova maglia della Roma per la stagione 2021-2022, la prima firmata New Balance dopo l’addio della Nike. A un tifoso che ha chiesto informazioni, l’azienda ha risposto con un tweet:

“Ci stiamo lavorando. Più informazioni presto…”.

Working on it. More info soon… 💛❤️

— New Balance Football (@NBFootball) May 28, 2021