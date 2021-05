La moviola: Wan-Bissaka al limite, Maguire braccio largo

Il Corriere Dello Sport – Il tedesco Brych è stato l’arbitro di un’altra eliminazione italiana dall’Europa League, quella del Milan. Adesso tocca alla Roma, che potrebbe anche giocare con l’uomo in più per un’ora se venisse valutato diversamente l’intervento di Wan-Bissaka su Bruno Peres: solo giallo, ma siamo al limite.

Leggi anche: Matthäus: “La Roma si è presa un Mou non più Special”

In assoluto, la linea è quella di un arbitraggio tollerante, come capita anche nel caso di Bailly dopo tre minuti, dritto su Mkhitaryan con il rischio di rifilargli un’involontaria testata. Cavani è in posizione regolare, anche se di pochissimo, quando riceve il filtrante da Fred per lo 0-1. Situazione analoga sul 2-2. Protesta della Roma all’inizio del secondo tempo, ma Brych è irremovibile e mima chiaramente la dinamica dell’azione: cross di Pedro e Maguire colpisce con il tacco prima che il pallone caramboli sul braccio largo in piena area. Niente rigore, mentre il nervosismo tra Cavani e Karsdorp porta ad un giallo per entrambi. Non c’è fuorigioco per Zalewski, che realizza il 3-2.