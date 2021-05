La moviola: Sacchi grazia Cristante, giusti i tre gol annullati

Il Corriere Dello Sport (E.Pinna) – Partita ricca di episodi, monumento ai due assistenti, Respollini e Zingarelli, non all’arbitro Sacchi, partito sicuro ma poi andato calando nell’arco della partita. Cristante ringrazi con un bigliettino, Smalling salvato dal fatto che si autotira il pallone sul braccio. Tre gol annullati per fuorigioco, tutti e tre confermati dal VAR (uno millimetrico). Bravi gli assistenti a pizzicare tre volte Dzeko oltre i difensori blucerchiati.

Leggi anche: Un ko dopo l’altro. La squadra non c’è, Fonseca ai saluti

Già ammonito per un fallo in ritardo su Colley, Cristante viene graziato due volte da Sacchi: non ci sono scusanti sulla scivolata su Thorsby, poi è ancora in ritardo, sempre su Colley. Goffo l’intervento di Smalling, che tocca il pallone con il braccio destro, ma dopo esserselo auto-deviato di testa. Sacchi fischia la punizione per un fallo di Gabbiadini, ma non sembra esserci una spinta decisa. Netto il rigore assegnato alla Roma, Adrien Silva allarga il braccio sinistro dopo averlo tenuto lungo dietro la schiena. Tanto lavoro al VAR per Irrati, solo conferme.