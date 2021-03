La moviola: per la Roma il 2-1 arriva grazie al Var

La Gazzetta dello Sport (F. Licari e E. Lusena) – Calvarese non ha difficoltà per gran parte della partita: all’8′ Ribery va giù all’ingresso in area ma Mancini sembra incolpevole. Al 37′ lascia correre, lo farà spesso sui piccoli casi, ma il fallo di Igor su Bruno Peres è piuttosto evidente, ed è un errore. Giusto il giallo a Mancini col gomito sul volto di Ribery, prendendo posizione senza caricare il colpo.

Al 59′ Mayoral giù sfiorato appena da Biraghi, plateale ma non protesta, sarebbe forzato il giallo per simulazione chiesto dai viola. Corretti i gialli a Ribery netto su Pedro, dopo il vantaggio, e quello a Kumbulla che lo manda a quel Paese. All’88’ il secondo assistente sbandiera un fuorigioco (probabilmente di Karsdorp) che annulla il raddoppio di Diawara. Ma il Var ribalta tutto: è regolare