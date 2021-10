La moviola: Palabiyik, facile. Braccio di Ibanez, non c’è rigore

Il Corriere Dello Sport (E.Pinna) – Partita tutta in discesa per l’arbitro turco Ali Palabiyik: appena 14 falli fischiati e 2 soli ammoniti (Darboe e Lode), tanto per far capire che tipo di gara sia stata. Non c’è rigore a tempo scaduto per il braccio di Ibanez, regolare il primo gol del Bodo Glimt, così come il 2-1 di Carles Perez. A recupero già iniziato il pallone toccato da Konradsen va verso il centro dell’area della Roma, davanti a lui Ibanez ha il braccio sinistro lungo il corpo, attaccato, nessun dubbio: non è calcio di rigore, vede bene l’arbitro. Regolare la rete di Botheim che sblocca la partita, buona anche la rete realizzata da Carles Perez, che al momento del lancio lungo di Diawara è davanti a tutti i difendenti avversari tranne Sampsted che lo tiene in gioco. Ottimo colpo d’occhio dei due assistenti.