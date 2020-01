La moglie di De Rossi “Daniele ha dovuto decidere”

Daniele De Rossi ha lasciato il calcio. Lo ha fatto per stare vicino alla famiglia. Tanto bella l’esperienza al Boca Juniors, quanto lontana da casa. Ieri ha parlato la moglie dell’ex capitano della Roma, Sarah Felberbaum, che ha raccontato un retroscena della scelta di andare a giocare in Argentina. Queste le sue parole: “La scorsa estate Daniele ha dovuto prendere una decisione. Ovviamente si è confrontato con me ma volevo che arrivasse a una scelta pensando a ciò che veramente voleva. E ci è arrivato”. Lo riporta Il Tempo.