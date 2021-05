La manita della Roma è per Mou

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – La Roma torna a vincere in campionato dopo un mese e incassa anche gli applausi social di Mourinho. La squadra di Fonseca ha dovuto aspettare il secondo tempo per domare il Crotone. Il 5-0 consente di superare di nuovo il Sassuolo al settimo posto. Mercoledì contro l’Inter e sabato nel derby Fonseca proverà a togliersi una soddisfazione prima dei saluti: vincere almeno una volta contro un avversario più avanti in classifica. Quella di ieri è stata la classica partita di fine stagione, quasi una scampagnata sotto il primo sole estivo. Fonseca è tornato ad utilizzare il suo 4-2-3-1 con qualche giovane in campo.

Per tutto il primo tempo si è vista una squadra svogliata. Il Crotone si è difeso con ordine ed è stato pericoloso con le ripartenze di Ounas. Darboe, alla prima da titolare, ha confermato le qualità che aveva già messo in mostra contro il Manchester. Ha protetto la difesa, ha fatto ripartire l’azione con un palleggio elegante. Reynolds, invece, appare ancora spaesato. Nella ripresa le cose sono cambiate con Mayoral subito in gol. Da lì la goleada che ha chiuso i conti.