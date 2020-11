La mamma di Zaniolo: “Nicolò sconvolto dalla scomparsa di Maradona”

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – La morte di Maradona ha sconvolto anche chi non lo ha potuto vivere direttamente. E’ il caso di Zaniolo che ha ricordato il Pibe de Oro sui social: “Riposa in pace, dio del calcio“. La mamma è stata intervistata da Radio Kiss Kiss ed ha raccontato: “Anche Nicolò è rimasto sconvolto per la scomparsa di Maradona. Gli abbiamo sempre mostrato i filmati di Diego e lui rimaneva a bocca aperte per le sue prodezze“. Sul recupero: “Vuole gli Europei, lavora tanto perchè gli manca il campo. Sente sempre i suoi compagni ed è felice per i risultati“.