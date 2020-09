La “maledizione” dei giallorossi: in sei anni e mezzo 19 crociati

Il Messaggero (R.Buffoni) – In sei anni e mezzo la Roma ha visto crollare e andare sotto ai ferri 15 suoi giocatori per 19 volte messi ko dalla rottura del legamento crociato. Se si considera anche Tumminello, quando vestiva la maglia del Pescara ma di proprietà giallorossa, sono 16 calciatori rotti in 20 occasioni. Una maledizione? Anche la Roma un po’ ci ha creduto quando il 25 ottobre chiamò Monsignor Fisichella a benedire i campi di allenamento di Trigoria. In giro con le nazionali, al Bernardini, all’Olimpico, in trasferta, il tremendo infortunio colpisce la Roma con singolare regolarità e frequenza. Dal crac di Strootman contro il Napoli il 9 marzo 2014 ad Amsterdam lunedì con Zaniolo. In quattro si sono dovuti operare per due volte: Strootman, Florenzi, Bouah e appunto Zaniolo.