Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Bel gesto da parte di Dan Friedkin, sempre attento a preservare la storia della Roma e a ricordare quelli che sono stati gli eroi e le bandiere del club giallorosso. A maggio prima di Roma-Inter lo stadio Olimpico aveva reso omaggio agli eroi del secondo scudetto. Il presidente della Roma ha voluto allora ricordare anche Agostino Di Bartolomei.

Dan Friedkin ha mandato la maglia di Ago con una bellissima lettera alla moglie dello storico capitano giallorosso. Un messaggio pubblicato poi dalla destinataria sui social: “Cara Marisa, 40 anni fa suo marito scrisse con i compagni di squadra una delle pagine più importanti della storia della Roma. Oggi è per me un immenso piacere poter onorare la sua memoria e rendere omaggio a nome di tutto il club con questa maglia in ricordo di quella prodezza”. La moglie di Agostino, commossa ed emozionata per il gesto, ha pubblicato ha voluto ringraziare il presidente e pubblicare la foto della maglia 2022/2023 dedicata a Di Bartolomei: “Ciao amici, fratelli della Roma. lo la dedico a tutti voi”. e poi ha aggiunto: “Grazie Presidente, grazie Roma. l’emozione non ha voce”. Pioggia di affetto sui social per Marisa, e tanti complimenti al club per il gesto.