La figlia di Nela: “Ieri qualcuno ha voluto che tu non facessi più parte di questa Roma”

Sebino Nela, come appreso nelle ultime ore, non è più dirigente della Roma Femminile e non ricopre più alcun ruolo all’interno del club. La decisione è stata fatta pervenire all’ex campione d’Italia già durante il periodo del lockdown. Una decisione che però ha fatto storcere il naso alla figlia Ludovica, che su Facebook ha pubblicato un post con tono a dir poco polemico:

“Hai sudato, gioito e pianto per la tua Maglia, la tua Squadra, la tua Roma, la tua Città d’adozione. Hai continuato a servirla e ad onorarla in nome di quei valori e di quella storia che questa società ha voluto cancellare. Ieri qualcuno ha voluto che tu non facessi più parte di QUESTA Roma. Ma la verità, mio adorato papà, è che TU SEI LA STORIA DELLA ROMA e questo nessuno potrà cancellarlo dalla memoria di chi ti ha visto indossare quella maglia. ♥️ Ad maiora incredibile Hulk, ad maiora Papà“.

