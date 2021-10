La Figc svela il nuovo logo istituzionale, Gravina: “Tradizione e futuro”

Corriere della Sera – La Federcalcio ha svelato il primo logo istituzionale che va a affiancarsi al tradizionale scudetto sulle maglie delle Nazionali. La Figc quindi raddoppia e rinnova l’immagine con un logo stilizzato con il pallone al centro e le quattro stelle dei Mondiali vinti.

Il logo è stato ideato dall’agenzia Independet Ideas di Lapo Elkann, che ha svolto il lavoro gratuitamente. “Da oggi la Federazione ha un simbolo in cui riconoscersi, che muove dalla nostra tradizione e ci proietta verso le sfide del futuro. Fuori dal campo c’è un’altra squadra che supporta quella che gioca e ha la stessa passione e lo stesso entusiasmo“, racconta il presidente Gabriele Gravina durante la presentazione al Garage Milano in Viale Certosa.

Al suo fianco l’ideatore, Lapo Elkann con il cappellino azzurro dell’Italia, che bacia a più riprese a beneficio dei fotografi. “Disegnare il logo della Figc è per me motivo di orgoglio e felicità. Da italiano non c’è niente che possa rendermi più fiero. Abbiamo disegnato un logo che coniuga la tradizione gloriosa della Federazione con l’innovazione a l’autorevolezza che sono elementi del nostro Paese. Spero che l’Italia possa vincere il Mondiale”.