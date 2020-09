La fiducia di Fonseca: “Ho l’Edin di sempre”

Corriere dello Sport (R.Maida) – Alla vigilia di Roma-Juventus, Fonseca sembra aver perso la leggerezza dei tempi belli. Ha vissuto un mese e mezzo sull’altalena tra i dubbi della società e le rassicurazioni periodiche. Ora sa di giocarsi buona parte del credito nella partita più difficile. Dzeko avrebbe preferito giocare questo match con l’altra maglia, Fonseca avrebbe gradito prepararla con Milik. Da questo confronto tra scontenti più nascere una sintesi virtuosa, purchè il campione si comporti come tale. Fonseca il passo l’ha fatto provando a chiarire con Dzeko e confermando le gerarchie dello spogliatoio. Sulla partita di Verona: “Lui non ha rifiutato di entrare in campo“. La verità è che era stato il giocatore, per una questione di rispetto verso i compagni e verso la Juventus, a chiedere di non giocare. Il colloquio è avvenuto in albergo a poche ore dal match. A quel punto Fonseca ha preferito escluderlo ma portandolo ugualmente in panchina perchè era stato convocato. A una settimana abbondante dalla fine del mercato evita ogni riferimento a Smalling e prepara una Roma coraggiosa.