La festa triste di Zaniolo, adesso ci prova la Juve

Corriere della Sera (L. Valdiserri) – Nicolò Zaniolo è apparso partecipe, nonostante la panchina per 90′, durante tutto il derby. Ma sostenere che il ragazzo non sia deluso per non aver potuto dare il proprio contributo contro la Lazio sarebbe una falsità.

Escluso con lo Spezia – subentrato poi quando la Roma è rimasta in superiorità -, ed escluso contro i biancocelesti, nelle partite per il classe ’99 più importanti dal punto di vista emotivo. E non è un segreto che il giocatore piaccia alla Juventus, anche se i pezzi da mettere insieme per un trasferimento in bianconero sono tanti. I giallorossi non accettano offerte al di sotto dei 60 milioni di euro, mentre la Juve vorrebbe inserire dei giocatori a conguaglio.