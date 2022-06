La festa della Roma continua: oltre 35.000 abbonati

Il Tempo (E. Zotti) – Trentuno giorni. Tanti ne sono passati dalla conquista della Conference nella magica notte di Tirana. Un mese di gioia e spensieratezza per gran parte della città, che ha festeggiato e continua a celebrare il primo trofeo conquistato da Mourinho, artefice indiscusso della cavalcata che lo ha fatto entrare a pieno titolo nella storia del club. Un clima di festa destinato a durare per tutta l’estate.

Basta camminare per la città per rendersi conto di quanto il successo europeo abbia cementato in maniera viscerale il legame tra la squadra e la sua gente: sui muri e sui balconi i colori giallorossi sono tornati a dominare. Tra murales, bandiere alle finestre e manifesti raffiguranti la Conference stilizzata, il trionfo di Pellegrini e compagni ha accompagnato (e in molti casi allietato) le ultime quattro settimane dei romani.

L’effetto Conference ha avuto ripercussioni positive anche sulla voglia di tornare con regolarità all’Olimpico: al momento gli abbonamenti venduti sono più di 35mila e c’è da scommettere che il 20 agosto contro la Cremonese lo stadio sarà pieno, nonostante le ferie.