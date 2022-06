La fascia destra toccherà a Celik. E in mediana si punta su Frattesi

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – José Mourinho ha un appeal mediatico eccezionale, non sorprende quindi che il mercato della Roma sia agevolato dal fatto che, davanti a offerte analoghe, tanti calciatori preferiscano essere allenati dallo Special One.

Per questa ragione, le telefonate dell’allenatore portoghese ai possibili candidati a vestire la maglia giallorossa sono diventate già materia letteraria. Abraham le ha raccontate con dovizia di particolari, ma dalla Francia – sponda Lilla – raccontano come il fascino di Mourinho abbia fatto breccia già nel cuore di Mehemet Zeki Celik, il terzino destro della squadra transalpina che presto dovrebbe diventare un nuovo difensore giallorosso, andando a fare coppia sulla fascia con Rick Karsdorp.

L’accordo col giocatore turco è già stato trovato (circa 2 milioni a stagione), adesso manca colo quello con il Lilla, che al momento chiede 9 milioni, mentre la Roma offre 6 milioni. Radio mercato, però, è concorde nel raccontare che prestissimo l’affare si chiuderà a circa 7,5 milioni, comprensivi di bonus.

Ma perché la società giallorossa non affonda subito il colpo? La sensazione è che la dirigenza preferisca mettere a bilancio l’acquisto di Celik nella prossima annualità, anche perché al 30 giugno i conti si dovrebbero chiudere con un passivo già sostanzioso di sicuro non inferiore ai 150 milioni di perdite.

La Roma non perde le tracce di Frattesi, su cui vanta il trenta per cento di diritti qualora il Sassuolo lo cedesse a qualche altro club. Questo significa anche un potenziale sconto tenendo conto, però, che la società neroverde non intende quotarlo meno di 30 milioni, visto che offerte simili sono già arrivare (a partire dall’Atletico Madrid).

Frattesi, per parte sua, farebbe carte false per tornare a Trigoria, ma per il momento questo è il momento dell’attesa, anche se i giallorossi potrebbero alzare l’offerta cash inserendo giovani promettenti come Volpato o Felix. La sensazione è che il prossimo arrivo in casa Roma sarà quello di Celik, poi si passerà il centrocampo. Ma senza fretta.