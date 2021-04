La doppia sfida di Borja Mayoral: meritare il presente oltre al futuro

Corriere dello Sport (R. Maida) – Chi parte dal basso, si arrampica. Chi gioca a calcio nonostante il diabete, si diverte. E allora volete che sia il ballottaggio tecnico con un gigante del pallone e del ruolo per Borja Mayoral, il cannoniere di riserva. Anzi, il cannoniere di riserva, o quasi. Leader della classifica dei marcatori in Europa League con 7 reti, e la concreta possibilità di restare solo in vetta visto che i concorrenti sono già stati eliminati, Borja deve ancora meritare il posto per la doppia sfida contro l’Ajax.

Perché se è vero che i suoi gol giovani sono serviti a portare la Roma fino ai quarti, è anche vero che nelle grandi partite possono essere i campioni più esperti a determinare la differenza tra il bene e il male. E così Edin Dzeko è un autorevole candidato per l’Amsterdam Arena nonostante la frattura scomposta da Fonseca e nonostante una condizione atletica poco rassicurante.