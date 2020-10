La conferma di De Rossi. Farà l’allenatore

Corriere dello Sport (G. Marota) – La coerenza prima di tutto. L’ha dimostrato ancora una volta Daniele De Rossi, che intervistato nella trasmissione “Propaganda Live” ha confermato la sua volontà di fare l’allenatore: “Adesso sono un ex calciatore, un padre a tempo pieno. Non sono annoiato ma spero non duri in eterno, e sono un po’ preoccupato per quello che sta succedendo. Voglio fare l’allenatore, ma non pensavo ci fosse di mezzo una pandemia. Avrei voluto osservare altri allenatori e studiare ma sono tornato dall’Argentino ed è scoppiato il Coronavirus. Pensavo fosse solo una cosa dei cinesi (ride, ndr). Sento comunque i compagni del Boca Juniors: un falso negativo ha contagiato una trentina tra giocatori e staff”. Non è mancata una simpatica stoccata alla Juventus: “Quanti scudetti ha la Juve? Non me lo ricordo per davvero! Come ha detto il presidente Agnelli, visto che segue le regole… Ne ha due di meno”.