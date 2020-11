La carica di Carles Perez: “Andiamo avanti in Europa, grande squadra. Daje Roma!”

Con il successo sul campo del Cluj, la Roma si è aggiudicata la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League, con due turni di anticipo. L’attaccante dei giallorossi Carles Perez, titolare nella gara in Romania, ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram mostrando tutta la sua gioia per il traguardo raggiunto. Questo quanto scritto dal numero 31 romanista: “Andiamo avanti in Europa! Sempre insieme, grande squadra! Daje Roma!“.

