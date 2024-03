Corriere della Sera (G. Piacentini) – La carica dei (quasi) 200 mila. Il mese di aprile, che si aprirà con la trasferta a Lecce nel giorno di Pasquetta, sarà fondamentale per la Roma, che avrà bisogno della spinta dei suoi tifosi. In questo periodo, infatti, saranno tre le partite che i giallorossi giocheranno tra le mura amiche, e saranno tutte decisive per gli obiettivi dei giallorossi: le due in campionato, infatti, saranno il derby contro la Lazio del 6 (ore 18) che ovviamente non ha bisogno di appelli per vedere un Olimpico tutto esaurito, e quella contro il Bologna (il 22 alle 18.30), che con la classifica attuale si tratta di un vero e proprio spareggio per il quarto posto.