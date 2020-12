Kumbulla: “Vogliamo andare avanti il più possibile. Ora sto meglio, sono quasi in forma”

Marash Kumbulla, difensore della Roma, ha parlato al termine della sconfitta (3-1) contro il CSKA Sofia. Queste le sue parole dopo i 90′:

KUMBULLA A SKY SPORT

“Abbiamo sbagliato tante uscite, siamo mancati di concentrazione probabilmente perché eravamo già passati come primi. Non si possono regalare così certi gol, dobbiamo migliorare, ma pensiamo alla prossima. Il nostro obiettivo è andare avanti il più possibile in Europa League, la competizione è difficile perché ci sono tanti turni ma l’obiettivo è andare fino in fondo. Ho giocato tanti minuti con il Sassuolo e 45’ stasera: mi sento molto meglio, sono quasi in forma”.