La Roma torna alla vittoria in campionato grazie al 5-0 sul Crotone nel match delle 18.00. Marash Kumbulla è rimasto in campo per tutta la durata della partita e ha dedicato i tre punti alla madre, nel giorno della festa della mamma. Queste le parole del difensore su Instgram:

“Vittoria importante che dedico alla mia mamma. Era importante conquistare i tre punti senza subire gol. Ora massima concentrazione per le prossime sfide”.