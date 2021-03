Kumbulla tornerà stasera a Roma, domani gli esami

La Roma tornerà ad allenarsi domani pomeriggio a Trigoria in vista del match contro il Sassuolo, in programma sabato 3 aprile alle ore 15:00. Emergenza in difesa per i giallorossi, con Ibanez che salterà la sfida contro gli emiliani per scontare la giornata di squalifica, mentre Marash Kumbulla si è infortunato con la nazionale albanese nella partita contro l’Andorra. Secondo quanto riporta la Gazzetta Dello Sport, il calciatore rientrerà questa sera a Roma, per poi sottoporsi domani agli esami per valutare l’entità del danno al menisco.