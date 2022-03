L’Albania esce sconfitta per 2-1 nell’amichevole giocata contro la Spagna, match deciso dal gol allo scadere di Dani Olmo. Kumbulla, in campo per 90′, ha voluto mandare un messaggio sul profilo Instagram. Queste le sue parole:

“A Barcellona abbiamo affrontato una pretendente al titolo mondiale. È stato un passo importante per la nostra crescita. Impariamo da queste partite“.