Kumbulla: “Sono orgoglioso di essere nella Roma, una squadra fortissima” – FOTO

View this post on Instagram

Oggi ho manifestato la mia gioia e felicità per trovarmi qui. Sono orgoglioso di essere nella Roma, una squadra fortissima che sono sicuro mi permetterà di fare un salto di qualità enorme nella mia carriera. Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato alla conferenza stampa e alla società per la fiducia dimostrata. Ora uniti e concentrati, andiamo avanti verso i nostri obiettivi. 💛❤️#forzaroma #MK24 #Kumbulla