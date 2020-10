Kumbulla: “Smalling e Pedro ci caricano”

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Dopo aver giocato con la nazionale Kumbulla è pronto agli straordinari per farsi trovare pronto per il Benevento. Non ci sarà Smalling che l’albanese ha preso come esempio: “Chris e Pedro sono giocatori che danno a noi giovani una carica in più, hanno un’esperienza incredibile. Seguendo loro riusciremo a fare molto bene“. In allenamento marca Dzeko: “E’ difficile da marcare, però questo mi aiuterà molto a migliorare. Marcare un giocatore come lui durante ogni seduta non può che farti crescere“. Chiusura coi Friedkin: “Sono quasi empre qua, mi hanno fatto una grande impressione. Dimostra che ci tengono molto“.