Kumbulla nella giornata di domani rientrerà a Roma, in seguito all’infortunio riportato con la nazionale albanese. Nessun esame ancora effettuato, come comunica l’ufficio stampa della nazionale albanese. Per l’ex Verona un problema al flessore destro accusato contro l’Inghilterra di Abraham. Saranno i medici della Roma a valutare il da farsi.