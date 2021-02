Kumbulla ricorda il suo primo gol con la Roma e incita i compagni: “Un giovedì indimenticabile, forza per oggi ragazzi” – VIDEO

Marash Kumbulla è ancora fuori per infortunio e non sarà disponibile per la gara di ritorno contro il Braga. Il difensore albanese, durante la stagione, è stato già determinante in Europa League siglando la rete decisiva contro lo Young Boys.

L’ex Verona ha voluto ricordare sul proprio profilo Instagram quella data e ha incitato i compagni in vista di questa sera: “Ricordo del mio primo gol in giallorosso. Un giovedì indimenticabile. Forza per oggi ragazzi”