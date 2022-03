Kumbulla: “Prepariamoci all’obiettivo europeo” – FOTO

Archiviata la vittoria contro l’Atalanta in campionato, la Roma si prepara ad affrontare il Vitesse, gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Conference League. Appuntamento in Olanda giovedì 10 marzo alle ore 18:45. Dopo la prestazione positiva contro i bergamaschi, Marash Kumbulla carica la squadra in vista dell’impegno europeo. Queste le sue parole su Twitter:

“Insieme. Prepariamoci all’obiettivo europeo.”