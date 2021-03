Kumbulla: “Oggi dobbiamo dare una risposta a tutti dopo la sconfitta col Milan”

Marash Kumbulla, difensore della Roma, ha parlato a pochi minuti dal match contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

KUMBULLA A SKY SPORT

“Oggi dobbiamo dare una risposta a tutti dopo aver perso contro il Milan. Come ha detto il mister, come realizzazione siamo stati abbastanza bravi, abbiamo preso gol, abbiamo subito in uscita, dobbiamo migliorare su tutto ma soprattutto su questo”.

KUMBULLA A ROMA TV

L’occasione per riscattarsi.

Abbiamo analizzato i nostri errori col Milan. Ci siamo uniti di più. Ora siamo pronti ad affrontare la Fiorentina, sarà una partita importante e difficile ma daremo il massimo.

Siete carichi?

Siamo consapevoli che non dobbiamo commettere gli errori del passato. Partiremo forte come abbiamo fatto in passato.

Come stai?

Sto bene. Mi sono allenato tutta la scorsa settimana. Spero di aiutare i miei compagni.