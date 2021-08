Kumbulla o Ibanez a Trebisonda

Corriere dello Sport (R. Maida) – E ora chi gioca? Per oltre un mese Mourinho aveva assemblato la difesa della Roma basandosi sull’esperienza di Smalling e l’esuberanza di Mancini. Invece per la prima partita ufficiale, domani sera contro il Trabzonspor, dovrà ricorrere a un piano B: sono in ballottaggio Kumbulla e Ibanez per un post da titolare. Niente male comunque, per una squadra che durante l’estate si è impegnata proprio nella ricerca della stabilità perduta.

Il resto della formazione sembra deciso, nel 4-2-3-1 canonico provato alla vigilia di Ferragosto contro il Raja Casablanca: Rui Patricio in porta, in difesa Karsdorp a destra e l’uruguaiano Vina a sinistra; Cristante e Veretout nel mezzo; Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan sulla trequarti, dietro a Shomurodov.

Mourinho intende affrontare la trasferta turca con la giusta attenzione, trattandosi di una doppia sfida a eliminazione diretta, ma al tempo stesso conta di sfruttare le cinque sostituzioni per tenere la squadra sufficientemente fresca in vista del debutto in campionato, che cade 72 ore dopo contro la Fiorentina.