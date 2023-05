Kumbulla, martedì l’operazione a La Madonnina. Rientrerà nella prossima stagione

Una stagione già di per sé complicata, peggiorata dall’infortunio al legamento crociato del ginocchio destro. Marash Kumbulla ora guarda avanti. Nella giornata di martedì entrerà in sala operatoria della clinica La Madonnina. La stagione, ovviamente, è ormai finita. Il rientro è previsto per il prossimo anno calcistico, chissà se con la maglia della Roma. Lo riporta Filippo Biafora de Il Tempo su Twitter.

Kumbulla ha rimediato la lesione del crociato destro durante la partita con il Milan. Schierato titolare vista la penuria che affligge la difesa, la partita dell’albanese è durata solamente dieci minuti. Mourinho lo ha rimpiazzato con Bove, scalando così Cristante nella linea difensiva. Il medesimo schieramento è stato confermato anche ieri nella sconfitta (0-2) con l’Inter.