Dopo la vittoria (4-3) contro lo Spezia, ecco che si aprono le porte del girone di ritorno. Sul cammino della Roma ci sarà il Verona. Al Bentegodi terminò 0-0, poi trasformato nello 0-3 a tavolino per il caso-Diawara.

A suonare la carica in vista della gara di domenica sera, ci ha pensato Marash Kumbulla, ex di turno. Queste le parole del difensore della Roma, alla ricerca di un riscatto dopo le ultime prestazioni poco convincenti: “Lavorare insieme come una squadra, puntare alla stessa direzione e con gli stessi obiettivi“, il testo del post Instagram.