Kumbulla ko. A Genova verso la difesa a tre

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Domani pomeriggio la Roma tornerà al lavoro a Trigoria per iniziare a preparare la gara contro il Genoa, la prima di Shevchenko sulla panchina rossoblu. Mourinho dovrà anzitutto capire su chi potrà puntare per la gara di Marassi: sembrano complicati i recuperi di Viña e di Calafiori, sono dunque due le possibili soluzioni: o confermare la difesa a tre, o spostare Ibanez a sinistra e schierare Cristante al centro della difesa, se Smalling non dovesse recuperare. Sabato sera infatti si è fermato anche Kumbulla, che dovrebbe tornare oggi nella capitale per svolgere gli esami del caso. Da valutare Zaniolo e Pellegrini, che Mourinho spera di recuperare.