Kumbulla in difesa, Villar in mezzo

Corriere dello Sport (R.Maida) – Chi affiancherà Pedro e Dzeko in attacco e chi giocherà in porta sono ballottaggi che Fonseca scioglierà soltanto nel pomeriggio. Nella rifinitura di ieri i portieri si sono allenati a parte. L’altro dubbio riguarda Pellegrini e Mkhitaryan. A centrocampo ci sarà Villar con Pedro sicuro di partire dall’inizio in attacco essendo anche più fresco degli altri. La decisione verrà presa all’ultimo in base alle condizioni di Pellegrini che domenica è uscito con un fastidio alla caviglia toccata dura da Obiang. Mkhitrayan da parte sua ha sempre giocato dall’inizio risultando spesos determinante. Le novità di formazione dovrebbero essere quattro. Si siederà in panchina Ibanez per Kumbulla. Di Villar è stato detto. Spinazzola sarà out e Fonseca potrebbe rilanciare Calafiori. A destra Peres dovrebbe essere preferito a Karsdorp.