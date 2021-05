Kumbulla: “Il mio prossimo obiettivo con la Roma? Fare un altro gol. Non vedo l’ora di rivedere i tifosi”

Marash Kumbulla ha pubblicato su Instagram la sua terza ed ultima intervista social. Il difensore giallorosso ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sua prima partita da calciatore professionista, il suo idolo, gli obiettivi per il futuro e un messaggio per i tifosi. Queste le sue parole:

Potessi tornare indietro, che consiglio daresti a te stesso da piccolo?

Di vivere tutti gli allenamenti e tutte le partite con più serenità, senza pensare troppo al futuro.

Cosa ti ha detto l’allenatore nella prima partita da calciatore professionista?

Mi diceva di essere tranquillo, di giocare come so e non preoccuparmi di un eventuale errore.

E tu cosa pensavi?

Che se sbagliavo dovevo preoccuparmi.

Routine prepartita?

Ascolto sempre le stesse canzoni nello stesso momento.

Qual è il tuo prossimo obiettivo con la Roma?

Fare un altro gol.

Chi è il tuo idolo?

Chiellini.

Cosa fai nel tempo libero?

Mi piace guardare le serie tv o giocare alla playstation.

Un messaggio per i tifosi?

Non vedo l’ora di vederli sperando che ci sostengano e ci facciano vincere qualche partita in più.