Kumbulla: “Il mio desiderio per il 2021 è avere i tifosi giallorossi al nostro fianco” – VIDEO

Kumbulla con un post su Instagram ha ripercorso tutto il suo 2020, nella parte iniziale ringraziando il Verona e i suoi tifosi ma soprattutto rivolgendo un occhio al presente e al futuro, dedicando un pensiero anche ai tifosi della Roma. Ecco le sue parole:

Leggi anche: Coronavirus, il Bollettino del Ministero della Salute: 16.202 nuovi casi, 575 i decessi

“Questo è stato un anno di svolta per la mia carriera. Una nuova squadra, una nuova città, una nuova maglia da indossare e tutto questo con una pandemia mondiale in corso.

Non posso che essere felice e sentirmi fortunato di aver la possibilità di poter realizzare i miei sogni. Prima di tutto voglio ringraziare @hellasveronafc per avermi permesso di crescere ed esordire in Serie A. Poi ringrazio anche i tifosi giallorossi per avermi accolto benissimo fin da subito. Il mio desiderio per il 2021 è potervi avere presto al nostro fianco per poterci supportare e spingere alla vittoria. Forza Roma”.