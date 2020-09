Buona la prima per Marash Kumbulla. Il neo difensore della Roma ha disputato un’ottima partita contro la Juventus facendo intravedere già i suoi potenti mezzi. La vittoria per i giallorossi non è arrivata, ma l’albanese è comunque contento di quello che è stato fatto. Questo il suo pensiero su Instagram:

“Felice per l’esordio e orgoglioso per la prestazione della squadra. Meritavamo i 3 punti. 💛❤️“.