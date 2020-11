Kumbulla è positivo, ora sono cinque i giallorossi col virus

La Gazzetta Dello Sport (A. Pugliese) – Con la positività emersa ieri pomeriggio di Marash Kumbulla ora sono cinque i giocatori della Roma ai box a causa del Covid-19. La prossima partita è in programma il 22 novembre e l’impatto delle tante assenze potrebbe essere meno invasivo, ma a Trigoria sono preoccupati. Il focolaio giallorosso tiene tutti sull’allarme, nella speranza che non ci siano altri contagiati. L’albanese ha dato la notizia sui social, scrivendo: “Nessuno può dirsi al riparo dal virus, vorrei sensibilizzare tutti ad evitare comportamenti che potrebbero mettere in pericolo la vostra salute e quella degli altri“. La sua è la dodicesima positività gialllorossa: i primi sono stati Mirante e Kluivert, poi Bruno Peres e Carles Perez. Da fine ottobre la seconda ondata: Diawara e Calafiori all’inizio, poi Mancini, Dzeko, Santon, Pellegrini, Fazio e infine Kumbulla. Negativi i tamponi di Diawara e Calafiori, che terminati i 21 giorni di isolamento hanno avuto l’ok nelle visite mediche per l’idoneità sportiva.