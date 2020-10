Kumbulla e Ibanez, 41 anni in due per fermare Ibrahimovic

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Stregati da Kumbulla. Il difensore in pochi giorni ha esordito in Nazionale e ha debuttato in Europa League con il gol che ha permesso alla Roma di vincere. Considerate le assenze di Mancini e Smalling ci sarà ancora bisogno di lui lunedì a Milano. È stato l’acquisto più costoso della campagna acquisti giallorossa, la società ha investito sul difensore anche per il futuro. Marash a Roma è felice, si è ambientato in fretta, ha fatto amicizia soprattutto con i compagni più giovani. È stato acquistato a settembre, è andato in panchina nella prima proprio nella “sua” Verona, ma ha già dimostrato a Fonseca che può meritare un posto da titolare in una grande squadra come la Roma. È poi il primo calciatore nato nel 2000 ad essere stato schierato dalla Roma nelle competizioni europee, ha dimostrato maturità, sicurezza, personalità. Smalling non ce la farà, Mancini out per Covid. Per fermare Ibrahimovic Fonseca si affida a due giovani centrali, Kumbulla e Ibanez hanno 41 anni in due, a Milano cercheranno di non far rimpiangere Mancini e Smalling. Finora l’albanese ha saltato solo l’esordio col Verona. Con lui in campo la Roma ha subito 4 gol. Nei 205 minuti in cui è rimasto in campo, Kumbulla ha giocato 153 palloni, con 113 passaggi riusciti. Insomma Marash ha dimostrato di essere affidabile anche in fase di impostazione. Era stato corteggiato a lungo dalla Lazio, ma quando è spuntata la Roma non ha avuto dubbi.