Kumbulla cresce e Smalling torna. La Roma è blindata

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Domani Kumbulla e Smalling si ritroveranno tutti e due insieme per cercare di regalare la seconda vittoria alla Roma nel girone di Europa League. Avversario di turno il Cska Sofia. Per Kumbulla sarà la seconda di sempre a livello internazionale. Il giovane in ascesa Per Marash, dunque, domani sarà come continuare a vivere in un piccolo grande sogno. Finora in carriera aveva segnato solo un gol (alla Sampdoria, circa un anno fa, quando era ancora al Verona), in quattro giorni gli è successo di segnarne addirittura due: prima quello della vittoria in casa dello Young Boys, poi quello del pareggio a San Siro, contro il Milan. Un momento speciale, considerando che nei 5 campionati top europei solo lui e altri tre difensori millennials sono riusciti finora ad andare a segno. Ora che tornerà anche Smalling, allora la crescita di Kumbulla potrà essere anche più netta e veloce di prima. Già, perché finora la difesa giallorossa è sempre andata in campo senza la guida, il suo colosso, il giocatore dominante che avrà anche il compito di far crescere gli altri tre (oltre a Kumbulla anche Ibanez e Mancini, quest’ultimo domani ancora assente per squalifica). Con l’inglese di nuovo abile arruolato, Kumbulla dovrebbe andare a giostrare sul centro-sinistra mentre a Ibanez toccherà vigilare sul centro-destra, esattamente come ha fatto a San Siro, mettendosi sulle tracce di Leao.