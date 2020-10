E’ lui l’autore del pari che consente alla Roma di restare imbattuta, almeno sul campo, in questa Serie A 2020-2021. Marash Kumbulla ha segnato il suo secondo gol consecutivo contro il Milan al San Siro, il primo l’ha segnato giovedì a Berna contro lo Young Boys. Ha poi commentato il risultato con un post su Instagram: “Buona prestazione di squadra e felicissimo per il gol. Ora continuiamo a lavorare per migliorare ad ogni partita. Forza Roma sempre!”.

https://www.instagram.com/p/CG0u9gdn2A1/