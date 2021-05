Koopmeiners: “Le cose con la Roma vanno nella direzione giusta”. Il ds dell’AZ: “So che c’è un interesse, per il trasferimento servono tre parti”

Koopmeiners spiazza l’AZ Alkmaar. All’inizio del mese di maggio il mediano olandese, accostato alla Roma, ha dichiarato in un’intervista a “NOS” che i colloqui con i giallorossi stanno andando nella giusta direzione. Il club è rimasto infatti sorpreso dalle dichiarazioni del centrocampista, sottolinea “Voetbalzone”. Il direttore tecnico Max Huiberts ha affermato di non sapere quali siano gli ultimi aggiornamenti intorno al calciatore.

“So che c’è interesse da parte di un club, mi ha informato il management di Teun, con il quale abbiamo un buon rapporto. Ma è accaduto tre mesi fa. Dopo non ho sentito più niente “, sottolinea Huiberts in un’intervista con “Noordhollands Dagblad”. “Ecco perché sono rimasto un po’ sorpreso che l’abbia tirato fuori in quel modo.”

“Per un trasferimento servono tre parti e non è automaticamente vero che una buona conversazione tra un giocatore e una società porti automaticamente a un trasferimento”. Koopmeiners, in seguito, ha indicato in un’intervista con l’”Algemeen Dagblad” che molte proposte stanno arrivando e che i club stranieri continuano a chiamare. “Tutto questo non mi distrarrà, ma gioco solo a carte scoperte, anche con i media”.

Il prossimo periodo determinerà il futuro di Koopmeiners a livello di club. “Al momento ho analizzato tutto. Il paese, la città, la lingua, le possibilità per la mia ragazza, l’allenatore. Deve essere tutto perfetto per me“.