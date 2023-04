Teun Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita di Atalanta-Roma. Queste le sue parole:

Come cambia il tuo lavoro in settimana a seconda dei ruoli che interpreti?

“Ovviamente gioco in posizioni diverse a seconda di quello che serve alla squadra. Studio gli avversari, guardo quello che fanno e per me non c’è differenza. Analizzo la posizione che mi dice il mister, per me non c’è differenza alla fine”.