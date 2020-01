Kolarov 2021, la Roma nel cuore

Questa notizia era nell’aria da giorni, se non da settimane, ma solo ieri è diventata ufficiale. Aleksandar Kolarov ha prolungato il suo contratto con la Roma fino al 2021. Uno dei pochi acquisti riusciti dell’era Monchi, ieri ha rilasciato alcune dichiarazioni a Roma Tv. Queste le sue parole: “Il Mister sta dimostrando il valore che ha acquisito in Europa. Come hai detto tu ho visto tanti allenatori e non perché lui sta qua, perché io ho 34 anni e non ho bisogno di certe cose, ma Fonseca è un allenatore che può fare molto bene. Io mi auguro di vincere con lui qua“. Lo riporta Il Corriere della Sera.