Kluivert: “Smalling ok”. Ma l’affare si complica

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – Nonostante la volontà di Fonseca di trattenerlo ancora a lungo, Justin Kluivert potrebbe finire lontano dalla Capitale nella prossima sessione di mercato. Intanto però, Kluivert rimane con la testa concentrata ai prossimi obiettivi ed alla Roma più in generale. Nell’intervista rilasciata a Goal.com, infatti, l’olandese si è esposto anche su tematiche di mercato che riguardano il futuro prossimo dei giallorossi. Queste le parole su Smalling e Mkhitaryan: “Si adattano molto bene alla squadra. Chris ha immediatamente fatto la differenza. È incredibile. Smalling è un guerriero, ha subito fatto la differenza. Anche Mkhitaryan ha dimostrato il suo valore. Spero che abbiano la possibilità di restare. Sono un valore aggiunto per la squadra“. Parole importanti, che non trovano però riscontri negli ultimi sviluppi della trattativa tra Roma e Manchester United per il centrale. Ora toccherà a Baldini provare a convincere i Red Devils.