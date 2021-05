Kluivert si interroga: “Resterei al Lipsia. Se chiama la Roma…”

La Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli) – In passato José Mourinho disse a Justin Kluivert che prima o poi avrebbero lavorato insieme. E il video diventò virale. Stavolta, se mai parleranno, lo faranno in privato, ma per ora non è successo. Lo ha raccontato lo stesso Kluivert, aggiungendo che gli piacerebbe restare al Lipsia. I tedeschi, però, non hanno ancora comunicato alla Roma la volontà di riscattare l’olandese nonostante la stagione positiva. Non spettacolare, ma comunque chiusa con 27 presenze complessive e 4 reti. “Mi piacerebbe rimanere qui, il club tra l’altro gioca la Champions. Sto bene in Germania, mi piace la Bundesliga e la squadra. Ho già parlato con il nuovo allenatore Marsch: ho un buon presentimento e spero anche lui. Vedremo… Non ho ancora firmato e sono ancora sotto contratto con la Roma“. A meno che Mourinho non lo chiami e non gli chieda di riprovare con la Roma: “Non ho parlato con lui. Potrebbe chiamarmi, ma non lo ha ancora fatto“, ha però chiosato Kluivert a Espn.