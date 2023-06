Justin Kluivert è di ritorno dal Valencia, ma il futuro è lontano dalla Roma. L’olandese viene da una buona stagione disputata in Liga che però non ha dato i frutti sperati. L’attaccante ha rilasciato una lunga intervista a Ziggo Sport, ha però espresso il suo malcontento su alcune scelte passate: “Mi sarebbe piaciuto restare all’Ajax. Improvvisamente diventa tutto molto professionale, hai un agente e uomini che parlano solo di soldi. Il mio obiettivo era andare al Barcellona o al Madrid. Avevo diciannove anni quando sono partito e ho pensato: resto a Roma due anni e poi vado a Madrid. Non è successo. Ho visto la Roma come una tappa intermedia, ma da quando sono andato ho visto l’altra faccia del calcio”.

Poi una chiosa su Monchi, direttore sportivo dell’epoca: “Era arrivato un nuovo direttore sportivo che mi aveva portato a Roma . Tutto era bellissimo. E quello che mi ha portato se n’è andato dopo sei mesi”.