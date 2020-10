Kluivert in partenza da Ciampino, direzione Lipsia – VIDEO

È in via di definizione il passaggio di Justin Kluivert al Lipsia. L’esterno olandese classe ’99, come testimoniato dal video pubblicato su Twitter dal giornalista del Corriere dello Sport Jacopo Aliprandi, è partito da Ciampino con un volo privato direzione Lipsia. L’attaccante andrà in Germania dove sosterrà le visite mediche, prima di ufficializzare il suo trasferimento in prestito, con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Di seguito, il tweet originale:

🔴Justin #Kluivert è partito per #Lipsia con un volo privato dall’aeroporto di Ciampino. Prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate situazioni sportive. #ASRoma @DieRotenBullen pic.twitter.com/ou9U2EhITn — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) October 4, 2020